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"Газпром" скоротив транзит по території України на третину попри морози в Європі

Київ, Середа 03 лютого 2021 17:16
"Газпром" скоротив транзит по території України на третину попри морози в Європі
Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)
Автор: Олександр Білоус

Транзит російського газу по території України до Європи у січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше у порівнянні з груднем, що пов’язано з умовами поточного транзитного контракту між НАК "Нафтогаз України" та російським ВАТ "Газпром".

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Як зазначив директор ТОВ "Оператор ГТС України" Макогон Сергій, згідно контракту "Газпром" зобов’язаний оплатити прокачку 40 млрд куб. м газу, що на 25 млрд куб. м нижче контрактних зобов’язань 2020 року.

"Наразі ми бачимо, що не зважаючи на високі ціни на газ у Європі, суттєвого додаткового зростання обсягів транзиту не відбулося. Більше того, не всі заброньовані та оплачені потужності були використані. Це свідчить, що вже існуючі потужності можуть забезпечити всі потреби в транзиті, немає жодної необхідності в будівництві додаткового газогону - "Північного потоку-2". Українська ГТС може забезпечити додаткову прокачку 55 млрд куб. м та навіть більше ", - сказав він.

За даними прес-служби, у січні 2021 року Оператор ГТС України протранспортував з Європи до України 0,44 млрд кубометрів газу, у тому числі шляхом віртуального реверсу - 0,40 (92%). Ре-експорт газу з України в Європу за цей період склав 0,24 млрд куб. м.

&quot;Газпром&quot; скоротив транзит по території України на третину попри морози в Європі

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна готові забезпечити додаткові обсяги транзиту газу в Європу.

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