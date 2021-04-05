ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оператор ГТС: Росія скорочує транзит газу через Україну

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 00:26
Оператор ГТС: Росія скорочує транзит газу через Україну Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)
Автор: Артур Родивилов

Російський "Газпром" поступово скорочує транзит через Україну. Після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит в Туреччину, Грецію та Болгарію повністю перейшов на нові газопроводи.

Про це написав у Facebook глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Крім того, з 1 квітня постачання газу в Румунію будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через "Турецький потік".

Голова "Оператора ГТС" зазначив, що зараз на південному напрямку транзит газу через Україну виконується тільки в Молдову. Якщо буде продовження "Турецького потоку" через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе на цей газопровід та транзит в Угорщину.

"Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2", - написав Макогон.

Він додав, що транзит газу означає для України не лише отримання значного доходу, але також важливий елемент енергетичної безпеки країни.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу по території України в Європу в січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше у порівнянні з груднем.

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика ГТС газ
NEWS
Усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки: хто зможе отримати пенсію поштою
Усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки: хто зможе отримати пенсію поштою
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів