Оператор ГТС: Росія скорочує транзит газу через Україну

Російський "Газпром" поступово скорочує транзит через Україну. Після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит в Туреччину, Грецію та Болгарію повністю перейшов на нові газопроводи.

Крім того, з 1 квітня постачання газу в Румунію будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через "Турецький потік".

Голова "Оператора ГТС" зазначив, що зараз на південному напрямку транзит газу через Україну виконується тільки в Молдову. Якщо буде продовження "Турецького потоку" через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе на цей газопровід та транзит в Угорщину.

"Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2", - написав Макогон.

Він додав, що транзит газу означає для України не лише отримання значного доходу, але також важливий елемент енергетичної безпеки країни.