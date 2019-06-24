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Українські батутисти вибороли срібло на Європейських іграх-2019

Новини » Спорт    24.06.2019 - 23:13
Українські батутисти вибороли срібло на Європейських іграх-2019
Фото: українські батутисти (noc-ukr.org)

Віце-чемпіонами стали Микола Просторов та Антон Давиденко

Авторами єдиної медалі в актив команди України третього змагального дня Європейських ігор-2019 в Мінську став дует у синхронних стрибках - Антон Давиденко та Микола Просторов. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Судді оцінили виступ українських батутистів у 51,350 бала, що забезпечило другу сходинку і 18 медаль в активі української збірної. Чемпіонами стали представники Польщі, які отримали 51,450 бала. Бронзовими призерами стали батутисти з Грузії з результатом у 50,790 бала.

 

Україна йде на 4 місці в медальному заліку Європейських ігор-2019. Команда Грузії на третьому місці (20 медалей). Першу позицію займає збірна Росії (48 медалей), другу - Білорусь (38). На даний момент 35 країн завоювали медалі на турнірі.

Європейські ігри в Мінську проходять з 21 по 30 червня. Змагання стали частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 року, які пройдуть в Токіо.

Нагадаємо, у перший день змагань українські спортсмени вибороли три золоті медалі Європейських ігор.

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