Українцю на Паралімпіаді дали золоту медаль після дискваліфікації суперника

На Паралімпіаді-2020 в Токіо українець Максим Коваль посів друге місце в штовханні ядра. Але після дискваліфікації суперника, який посів перше місце, золоту медаль віддали йому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter оргкомітету Паралімпійських ігор.

"Максим Коваль з України завоював "золото" в штовханні ядра в категорії F20", - йдеться в повідомленні.

За даними малазійського видання Astro Arena, результат переможця змагань Мухаммада Зіяда Золкефлі анулювали після протесту української сторони у зв'язку з тим, що він і ще два спортсмени прибули до кімнати очікування перед стартом змагання із запізненням.

В результаті його результати, а також результати еквадорця Хорді Патрісіо Вілбали і австралійця Тодда Ходжетса анулювали.

Таким чином, в активі української команди вже 15 золотих медалей.