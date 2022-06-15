Стало відомо, яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США
Фото: Ллойд Остін (gettyimages)
Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.
Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна,
За його словами, Україна отримає:
- 18 одиниць 155-мм гаубиць;
- 36 тисяч 155-мм снарядів;
- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
- додаткові снаряди до HIMARS;
- 4 автомобілі для ремонту техніки;
- дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
- тисячі захищених радіостанцій;
- тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.
Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.
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