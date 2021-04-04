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На водогоні в окупованому Криму помітили обладнання Siemens

Новость на русском → Крим, Неділя 04 квітня 2021 03:20
На водогоні в окупованому Криму помітили обладнання Siemens Фото: обладнання Siemens (arc.construction)
Автор: Даша Харченко

Російська влада повідомила про "успішний запуск" Бештерек-Зуйського водогону, який має давати Сімферополю щоденно 20 тисяч кубометрів артезіанської води. На станції виявили насоси марки Siemens.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Як випливає із зображень обладнання насосної станції, поширених "владою Криму", їх основну складову становлять насоси Siemens.

"Асоціація реінтеграції Криму" звернулася з офіційним листом до головної штаб-квартири Siemens в Мюнхені, до австрійської компанії Siemens, до її дочірнього підприємства в Києві та філії Siemens у Москві.

У листі вказано на використання російською окупаційною адміністрацією в Криму поставленого та обслуговуваного європейськими структурами обладнання Siemens не тільки у порушення санкцій ЄС, але як "знаряддя екоциду та вчинення воєнних злочинів" на півострові.

"Головною метою Бештерек-Зуйського водогону є забезпечення військових баз РФ у Криму як знаряддя її подальшої агресії та водночас сприяння злочинному переселенню у Сімферополь російських колонізаторів, для облаштування яких здійснюються відповідні умови", - сказали правозахисники.

Нагадаємо, у 2018 році прокуратура Гамбурга проводила слідство щодо трьох громадян Німеччини, які працюють в офісі Siemens в Санкт-Петербурзі. Тоді стало відомо, що окупаційна "влада" Криму приховала аварію з газовими турбінами Siemens, які раніше завезли на територію анексованого півострова в обхід міжнародних санкцій.

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