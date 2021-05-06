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Держсекретар США сьогодні з візитом в Києві: програма

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 09:38
Держсекретар США сьогодні з візитом в Києві: програма
Автор: РБК-Україна

Сьогодні з візитом в Києві знаходиться держсекретар США Ентоні Блінкен. Він проведе зустрічі, зокрема, з президентом України, головою МЗС і главою ПЦУ.

Детальну програму візиту опублікували на сайті Держдепу США.

Програма візиту в Київ:

  • 9:20 - зустріч з депутатами Верховної ради;
  • 9:40 - зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;
  • 10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів на згадку про конфлікт на Донбасі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і митрополитом Єпіфанієм;
  • 10:20 - Блінкен разом з митрополитом Єпіфанієм відвідає Михайлівський монастир.
  • 10:45 - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;
  • 11:55 - спільна прес-конференція з президентом України Володимиром Зеленським;
  • 12:30 - зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;
  • 15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному Круглому столі з реформи і боротьби з корупцією;
  • 16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.

Нагадаємо, сьогодні вночі держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну.

Раніше в МЗС України розповіли, чого очікують від візиту Блінкена.

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