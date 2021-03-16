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Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок майже вдвічі

Новость на русском → Лондон, Вівторок 16 березня 2021 13:55
Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок майже вдвічі Фото: ядерна боєголовка (militaryaerospace com)
Автор: Андрій Козловський

Британія знімає ліміт кількості ядерних боєголовок Trident, які вона може накопичити, більш ніж на 40%. Відповідне оголошення має зробити прем’єр-мінстр країни Борис Джонсон сьогодні, 16 березня.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, інформація про збільшений ліміт зі 180 до 260 боєголовок міститься у копії інтегрованого огляду оборони та зовнішньої політики Британії. Цей документ відкриває шлях до переозброєння у розмірі 10 млрд фунтів стерлінгів у відповідь на загрози з боку Росії та Китаю.

Зазначається, що збільшення кількості ядерних боєголовок є "визнанням мінливого середовища безпеки", а також "розвинутого спектру технологічних та доктринальних загроз". Активісти попереджають, що Британія ризикує розпочати "нову гонку ядерних озброєнь" у той час, коли світ намагається вийти з пандемії коронавірусу.

Документ також включає особисте зобов'язання Джонсона відновити витрати на іноземну допомогу до 0,7% національного доходу, "коли дозволить фіскальна ситуація".

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Німеччини проаналізував нові військові можливості Росії та Китаю і застерегло щодо владних амбіцій країн. У відомстві вважають, що мета Китаю - "сформувати міжнародний порядок відповідно до своїх інтересів", а Росія "домагається дестабілізації та ослаблення НАТО".

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