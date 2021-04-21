У США модернізують ядерний потенціал на тлі загрози з боку Росії та Китаю

Голова Стратегічного командування адмірал ВМС Чарльз Річард стурбований модернізацією ядерних і космічних сил Росії і Китаю. Досягнення Китаю і Росії підривають можливості стримування звичайними засобами.

За його словами, США вперше в історії зіткнулися відразу з двома стратегічними противниками, що володіють ядерною зброєю. З урахуванням цих загроз, модернізація ядерної тріади є головним пріоритетом Пентагону, сказав генерал.

"Ми знаходимося в тій точці, де обмеження, пов'язані з термінами експлуатації, і кумулятивний ефект від недостатнього інвестування в наші сили ядерного стримування і допоміжну інфраструктуру на тлі зростаючої загрози не залишають мені ніякого запасу для маневреності", - заявив Річард.

Також голова космічного командування США генерал армії Джеймс Дікінсон заявив, що Китай продовжує стрімко розвивати свою космічну діяльність, представляючи "визначальну загрозу" для США.