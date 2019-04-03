Аваков дав оцінку прямому перельоту Бойка до Росії

Фото: Юрій Бойко (РБК-Україна)

Бойко відвідав Російську Федерацію, не порушивши українські закони

Кандидат у президенти України в першому турі виборів 2019 Юрій Бойко на законних підставах здійснив прямий переліт до Російської Федерації. Про це на засіданні Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Бойко скористався "лазівкою в українському законодавстві".

"Він отримав "добро" від ФСБ на прямий переліт і потрапив на переговори з прем'єром держави-агресора", - зазначив Аваков.

Він також пояснив, що заборона на прямі перельоти між Україною і Росією не поширювалася на нерегулярні рейси, що здійснюються повітряними суднами, не зареєстрованими в Російській Федерації.

Нагадаємо, 22 березня Бойко і голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук провели так звані "економічні переговори" з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. За підсумками зустрічі російська сторона заявила про готовність обговорювати нові контракти на транзит і поставки газу.

Вчора стало відомо, що Держбюро розслідувань завело справу на прикордонників та працівників Державіаслужби через переліт Бойка до Росії.