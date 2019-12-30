Україна заплатила нерівну ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel

Обмін полоненими між Києвом і підконтрольними Росії бойовиками "ЛДНР", який відбувся 29 грудня, був нерівним, як і вся російсько-українська війна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання der Spiegel.

Президент Володимир Зеленський прийняв звільнених українців в аеропорту Бориспіль індивідуально у присутності їхніх родичів.

"Обмін у неділю є найбільшим за два роки, але не в форматі "всіх на всіх". Зеленський давно обіцяв швидко доставити всіх ув'язнених додому. Однак на нормандському саміті з президентом Росії Володимиром Путіним у присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель і глави французької держави Эммануеля Макрона 9 грудня стало ясно, що не було досягнуто угоди про те, хто вважається ув'язненим після війни на Донбасі", - пише видання.

Путін в Парижі говорив тільки про обмін "всіх узгоджених на всіх узгоджених" ув'язнених - що й відбулося, але тільки після жорстких переговорів через ОБСЄ. Відзначимо, що деякі ув'язнені не хотіли бути переданими так званим "ЛДНР".

"Для Києва цей обмін повинен бути тільки початком подальших передач. Десятки політв'язнів, як і раніше, перебувають у в'язницях на кримському півострові, анексованому Росією, а також десятки солдатів і цивільних осіб в Донецькій і Луганській областях, окупованих проросійськими бойовиками. Українська спецслужба СБУ говорить про більш як 150 осіб", - відзначається.

Президенту України довелося заплатити високу ціну за цей обмін.

"Знову Зеленському довелося заплатити високу ціну за звільнення солдатів і мирних жителів. Україна також передала п'ять бійців з колишнього спецпідрозділу "Беркут" проросійським сепаратистам, які жорстоко напали на демонстрантів під час протестів Євромайдану 2014 року в Києві. У той час як 100 людей загинули та десятки отримали поранення. Коли у суботу стало відомо, що п'ятеро "беркутівців" будуть звільнені без суду, родичі жертв Майдану безуспішно намагалися заблокувати доступ до в'язниці в Києві, де сиділи "беркутівці", - йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі ведеться нерівномірно, без поступок з боку Кремля.

"Це ще раз показує, наскільки нерівномірно ведеться війна на сході України. Без поступок з боку Кремля, який підтримує сепаратистів у фінансовому і військовому відношенні мільярдами рублів і ідеологічно, конфлікт навряд чи буде зупинено", - резюмується в матеріалі видання.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб. Як сказала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, питання буде обговорюватися в Мінську.

Президент Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс-"беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс-"беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні. Він також зазначив, що обмін свідчить про те, що перша частина в нормандському форматі виконана.