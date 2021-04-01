Україна заплатила в бюджет Росії 1 млрд грн за імпорт струму, - нардеп

За перші три місяці 2021 року Україна заплатила в бюджет Російської Федерації 1 млрд грн за імпорт електричної енергії, якої в енергосистемі і так профіцит.

"Мільярд гривень за три місяці. Але тепер кому сплатила Україна завдяки топ-чиновникам з НКРЕКП? Білорусі та Росії. Тобто в бюджет Росії, фінансувати російську армію і російську окупацію", - заявив Наливайченко.

За його словами імпорт не просто фактично профінансував агресію Росії проти України, він завдав серйозного удару енергетичній системі України.

"Влада зруйнувала ринок електроенергії України, борги державних компаній Україні - мільярди, 5 мільярдів з копійками за три місяці. Вона знищує нашу національну енергетику і сплачує в бюджет Росії", - наголосив нардеп.