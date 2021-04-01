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Украина заплатила в бюджет России 1 млрд грн за импорт тока, - нардеп

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 19:51
Украина заплатила в бюджет России 1 млрд грн за импорт тока, - нардеп Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За первые три месяца 2021 года Украина заплатила в бюджет Российской Федерации 1 млрд грн за импорт электрической энергии, которой в энергосистеме и так профицит.

Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Миллиард гривен за три месяца. Но теперь кому оплатила Украина благодаря топ-чиновникам из НКРЭКУ? Беларуси и России. То есть в бюджет России, финансировать российскую армию и российскую оккупацию", - заявил Наливайченко.

По его словам импорт не просто фактически профинансировал агрессию России против Украины, он нанес серьезный удар энергетической системе Украины.

"Власть разрушила рынок электроэнергии Украины, долги государственных компаний Украины - миллиарды, 5 миллиардов с копейками за три месяца. Она уничтожает нашу национальную энергетику и уплачивает в бюджет России", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству.

Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано свыше 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

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