Україна закінчить опалювальний сезон з надлишком газу в сховищах

Фото: Олексій Оржель (РБК-Україна)

Україна перестрахувалася перед початком сезону

В кінці опалювального сезону у підземних сховищах України буде надлишковий обсяг газу. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, надлишку газу будуть сприяти тепла погода, а також те, що Україна уклала контракт з Росією.

"Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду. Великі запаси також в європейських газосховищах", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що тенденції на європейському ринку свідчать про те, що ціни на газ для населення, розраховані за новою формулою, в лютому 2020 року можуть знизитися.

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Максимальний обсяг газу в ПСГ України був на 31 жовтня 2019 року - 21 784,7 млн кубометрів. Відбір газу зі сховищ розпочався 1 листопада, коли закачали в сховища 4,11 млн кубометрів, відібрано - 8,9 млн кубометрів. При цьому до цієї дати відбору газу із сховищ не було.