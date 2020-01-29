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Украина закончит отопительный сезон с избытком газа в хранилищах

Новости » Экономика     29.01.2020 - 14:52
Украина закончит отопительный сезон с избытком газа в хранилищах
Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина)

Украина перестраховалась перед началом сезона

В конце отопительного сезона в подземных хранилищах Украины будет избыточный объем газа. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, избытку газа будут способствовать теплая погода, а также то, что Украина заключила контракт с Россией.

"Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что тенденции на европейском рынке свидетельствуют о том, что цены на газ для населения, рассчитанные по новой формуле, в феврале 2020 года могут снизиться.

Напомним, Украина перед началом отопительного сезона закачала в хранилища рекордный за десять лет объем газа. Максимальный объем газа в ПХГ Украины был на 31 октября 2019 года - 21 784,7 млн кубометров. Отбор газа из хранилищ начался 1 ноября, когда закачано в хранилища 4,11 млн кубометров, отобрано - 8,9 млн кубометров. При этом до этой даты отбора газа из хранилищ не было.

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