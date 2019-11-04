Україна припинила закачування газу в підземні сховища

Ілюстративне фото (УНІАН)

На початок листопада в сховищах було 21,8 млрд кубометрів газу

Україна з 2 листопада 2019 року припинила закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Про це свідчать оперативні дані, розміщені на сайті "Укртрансгазу".

За даними компанії, 2 листопада відбір газу аза в ПСГ становив 19,4 млн кубометрів, в той час як закачування газу не здійснювалося.

Максимальний обсяг газу в ПСГ України був на 31 жовтня 2019 року - 21 783,7 млн. кубометрів.

Відбір газу зі сховищ розпочався 1 листопада, коли закачали в сховища 4,1 млн кубометрів, відібрано - 8,9 млн кубометрів. При цьому до цієї дати відбору газу із сховищ не було.

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 25 жовтня 2019 року досягли 21,6 млрд кубометрів.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.