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Україна задала новий стандарт виборів у Східній Європі, - Туск

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 19:21
Україна задала новий стандарт виборів у Східній Європі, - Туск
Фото: Петро Порошенко і Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск відзначив внесок Порошенко в просуванні евроинтеграционой порядку денного України

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Порошенко подякував Туску за значну підтримку України на шляху зближення з Європейським союзом та протидію російській агресії протягом останніх п'яти років.

"Завдяки нашим спільним зусиллям Україна і Європейський союз сьогодні ближче, ніж коли-небудь в історії двосторонніх відносин", - підкреслив Порошенко.

У свою чергу президент Євроради високо оцінив роль Порошенка в просуванні євроінтеграційного порядку денного України та зміцненні проукраїнської міжнародної коаліції в протидію російської агресії під час свого президентства.

Туск зазначив забезпечення українською владою вільних та демократичних президентських виборів, які створили новий високий стандарт виборчого процесу в Східній Європі.

Крім того, Туск запросив Порошенка прийняти участь у заходах з нагоди 10-річчя заснування ініціативи "Східне партнерство" у Брюсселі.

Нагадаємо, Туск провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським.

Зазначимо, Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

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