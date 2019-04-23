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Туск і Зеленський поговорили по телефону

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 18:49
Туск і Зеленський поговорили по телефону
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

У ході бесіди Туск запевнив Зеленського, що Євросоюз незмінно підтримує Україну

Голова Європейської Ради Дональд Туск провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським. Про це він написав у Twitter.

У ході розмови з Зеленським Туск заявив, що Європейський союз незмінно підтримує Україну.

"По-перше, хороший телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашого співробітництва і саміту Україна-ЄС в липні", - сказав він.

Туск і Зеленський поговорили по телефону

Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

Нагадаємо, раніше Туск привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він також запевнив, що Європейський союз і надалі надаватиме підтримку Україні.

Додамо, раніше президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському і привітав його з перемогою на виборах президента України.

 

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