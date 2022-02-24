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Україна взяла в полон перших російських військових: опубліковано фото

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 13:11
Україна взяла в полон перших російських військових: опубліковано фото Фото: Україна почала брати в полон російських військових (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

Україна взяла в полон перших російських військових з початку вторгнення Росії. Відзначилися бійці 93-ї бригади "Холодний Яр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"Військові 93 ОМБр Холодний Яр взяли в полон російських окупантів. Вони з 91701 Ямпільського мотострілецького полку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по військовій частині на Одещині загинули 18 людей, є кілька отримали поранення.

Також стало відомо, що Збройні сили України знищили близько 50 російських окупантів у районі Щастя.

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