Україна взяла в полон перших російських військових: опубліковано фото

Україна взяла в полон перших російських військових з початку вторгнення Росії . Відзначилися бійці 93-ї бригади "Холодний Яр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"Військові 93 ОМБр Холодний Яр взяли в полон російських окупантів. Вони з 91701 Ямпільського мотострілецького полку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по військовій частині на Одещині загинули 18 людей, є кілька отримали поранення.

Також стало відомо, що Збройні сили України знищили близько 50 російських окупантів у районі Щастя.