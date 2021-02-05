ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна про висилку дипломатів з РФ: чергове порушення міжнародних зобов'язань

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на видворення трьох європейських дипломатів з Росії. У Києві вважають, що дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції вислали з надуманих причин.

Про це йдеться у заяві відомства на сторінці у Twitter.

Україна висловила солідарність дипломатам, яких сьогодні вислали з Росії, а також звинуватила Москву в порушенні міжнародних зобов'язань.

"Ми висловлюємо солідарність з німецькими, шведськими та польськими дипломатами, висланими Росією на підставних підставах. Рішення Росії суперечить Віденській конвенції та є ще одним прикладом брутального порушення Росією своїх зобов'язань за міжнародним правом", - заявили в МЗС.

Популярні новини

Нагадаємо, російський МЗС сьогодні ухвалив рішення про видворення трьох європейських дипломатів. Москва звинуватила їх у нібито участі в демонстраціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як писало РБК-Україна, у Польщі закликали Росію скасувати своє рішення про висилку дипломатів, інакше будуть приймати заходи у відповідь.

Додамо, переглянути рішення щодо дипломатів закликали Росію і в Європейському союзі.

Крім того, канцлер Німеччини Агела Меркель назвала невиправданим рішення Росії про видворення дипломатів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаШвецияГерманияПольшадепортациядипломаты