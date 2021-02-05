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Росія видворила трьох європейських дипломатів за участь в мітингах, - журналіст

Москва, П'ятниця 05 лютого 2021 15:23
Росія видворила трьох європейських дипломатів за участь в мітингах, - журналіст
Фото: МЗС РФ (flickr.com mfarussia)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії видворило трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини. Підставою для видворення стала нібито участь у мітингах на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального.

Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Видворення дипломатів сталося в день візиту єврокомісара з зовнішньополітичних справ Жозепа Борреля.

"Москва щойно вирішила вигнати трьох європейських дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь у протестах за Навального", - повідомив журналіст.

На сайті Міністерства закордонних справ РФ поки що немає жодної інформації про видворення європейських дипломатів.

Нагадаємо, сьогодні розпочався суд над Навальним в день візиту Борреля.

Додамо, дипломати з Франції та Британії приїхали на суд над Навальним. Судове засідання проходить в Бабушкінському суді Москви.

Як писало РБК-Україна, Боррель вже зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та закликав звільнити Навального.

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