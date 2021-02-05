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В ЄС закликали Росію переглянути рішення про висилку дипломатів

Брюссель, П'ятниця 05 лютого 2021 17:29
В ЄС закликали Росію переглянути рішення про висилку дипломатів
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар єврокомісара з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля зробив заяву щодо рішення Росії про видворення європейських дипломатів. За його словами, Боррель рішуче засуджує крок російського МЗС.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Прес-секретар Борреля також сказав, що єврокомісар закликає Росію переглянути своє рішення про видворення дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції.

"Боррель рішуче засудив цю новину та заперечив твердження про участь дипломатів у демонстраціях. Рішення слід переглянути. Боррель наголосив на єдності та солідарності ЄС з відповідними державами-членами", - зацитував корреспондент слова прес-секретаря Борреля.

Крім того, російське агенство "ТАСС" з посиланням на посла Росії в Польщі заявило, що Варшава готує заходи у відповідь на видворення польського дипломата.

Міністерство закордонних справ Польщі поки не коментувало цю ситуацію, інші країни також поки не робили заяв.

Нагадаємо, сьогодні Росія видворила трьох дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за нібито участь в мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Це сталося під час зустрічі Борреля з главою російського МЗС.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Боррель розпочав свій робочий візит в Росію. Він планував обговорити ситуацію з Навальним, а також проблеми у відносинах між ЄС та Росією.

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