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Україна про висилку дипломатів з РФ: чергове порушення міжнародних зобов'язань

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 20:21
Україна про висилку дипломатів з РФ: чергове порушення міжнародних зобов'язань
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на видворення трьох європейських дипломатів з Росії. У Києві вважають, що дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції вислали з надуманих причин.

Про це йдеться у заяві відомства на сторінці у Twitter.

Україна висловила солідарність дипломатам, яких сьогодні вислали з Росії, а також звинуватила Москву в порушенні міжнародних зобов'язань.

"Ми висловлюємо солідарність з німецькими, шведськими та польськими дипломатами, висланими Росією на підставних підставах. Рішення Росії суперечить Віденській конвенції та є ще одним прикладом брутального порушення Росією своїх зобов'язань за міжнародним правом", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, російський МЗС сьогодні ухвалив рішення про видворення трьох європейських дипломатів. Москва звинуватила їх у нібито участі в демонстраціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як писало РБК-Україна, у Польщі закликали Росію скасувати своє рішення про висилку дипломатів, інакше будуть приймати заходи у відповідь.

Додамо, переглянути рішення щодо дипломатів закликали Росію і в Європейському союзі.

Крім того, канцлер Німеччини Агела Меркель назвала невиправданим рішення Росії про видворення дипломатів.

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