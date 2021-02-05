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Украина о высылке дипломатов из РФ: очередное нарушение международных обязательств

Киев, Пятница 05 февраля 2021 20:21
Украина о высылке дипломатов из РФ: очередное нарушение международных обязательств
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на выдворении трех европейских дипломатов из России. В Киеве считают, что дипломатов Германии, Польши и Швеции выслали по надуманным причинам.

Об этом говорится в заявлении ведомства на странице в Twitter.

Украина выразила солидарность дипломатам, которых выслали из России, а также обвинила Москву в нарушении международных обязательств.

"Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией на подставных основаниях. Решение России противоречит Венской конвенции и является еще одним примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву", - заявили в МИД.

Напомним, российский МИД сегодня принял решение о выдворении трех европейских дипломатов. Москва обвинила их в якобы участии в демонстрациях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как писало РБК-Украина, в Польше призвали Россию отменить свое решение о высылке дипломатов, иначе будут принимать ответные меры.

Добавим, пересмотреть решение в отношении дипломатов призвали Россию и в Европейском союзе.

Кроме того, канцлер Германии Агела Меркель назвала неоправданным решение России о выдворении дипломатов.

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