Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Молдови виступив за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Він закликав країни об'єднуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.
За його словами, Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Він запропонував Румунії і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, долучитись до цієї ініціативи.
"Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань... Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє", - заявив він.
Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про ситуацію в Чорному морі.
Він також заявив, що Росія перетворила Крим в військову базу, від якої намагається всіх відлякати.