Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Молдови виступив за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Він закликав країни об'єднуватись.

За його словами, Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Він запропонував Румунії і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, долучитись до цієї ініціативи.

"Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань... Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє", - заявив він.