Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Молдову выступил за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Он призвал страны объединяться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.
По его словам, Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Он предложил Румынии и Молдове, у которой есть выход к Черному морю, присоединиться к этой инициативе.
"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок... Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее", - заявил он.
Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о ситуации в Черном море.
Он также заявил, что Россия превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть.