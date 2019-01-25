Україна виставила на продаж заарештований російський Boeing

Фото: Boeing 737-524 (jetphotos.com)

Вартість лота - 18 млн гривень

Україна продає російський Boeing B 737/524. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Українське держпідприємство СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном).

Літак, який виставлено на торги на платформі СЕТАМ, арештований через борги російської компанії "Трансаэро" перед аеропортом "Київ" за обслуговування.

"Боїнг прилетів із Москви ще у 2015 році, але залишився в Україні через борги. Нині проходить реєстрація учасників", - повідомили в прес-службі.

Також додали, що ціну знижено на 34%. Стартова ціна торгів складає 17 млн 996 тис. 665 гривень.

Дата проведення аукціону - 14 лютого 2019 року. Крок аукціону - 180 тис. гривень.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився, загинули 10 людей. Згодом у літака була виявлена несправність датчика швидкості.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США після того почало перевірку безпеки повітряних суден Boeing за останні роки.