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США попереджає про можливі проблеми у 246 Boeing 737

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 07:27
Фото: Boeing 737 Max (twitter.com/united)
Фото: Boeing 737 Max (twitter.com/united)

У 246 літаків Boeing 737 можуть виникнути проблеми з датчиком контролю польоту

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) США попередила, що проблеми з датчиком контролю польоту, які привели до краху індонезійського Being 737 Max авіакомпанії Lion Air, можуть виникнути і в інших лайнерах цієї серії. Про це РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Авіаційна адміністрація попередила, що помилкові дані датчика можуть бути на 246 лайнерах, 45 з яких використовуються авіакомпаніями США, і привести до невірної оцінки кута польоту, що може викликати вихід літака в піке або проблемами при посадці і зльоті.

Також FAA обіцяє продовжити спільну роботу з компанією Boeing для з'ясування всіх можливих обставин катастрофи в Індонезії.

Нагадаємо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Згодом стало відомо, що у літака, що розбився в Індонезії був несправний датчик швидкості. За словами голови Комітету з безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Таджахоно, несправність датчика швидкості була виявлена після вивчення даних чорного ящика авіалайнера.

США введуть санкції проти РФ "в повній відповідності з законом", - Держдеп Крах Lion Air в Індонезії: Boeing попередить авіакомпанії про проблеми з 737 Max
Новини України Сполучені Штати АмерикиBoeingBoeing 737
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