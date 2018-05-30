Україна виставила на аукціон російський Boeing, арештований за борги

Стартова ціна літака зазначена у розмірі майже 36 млн гривень

Арештований за борги російської авіакомпанії "ТРАНСАЭРО" літак Boeing Україна виставила на аукціон. Відповідне оголошення розміщене на платформі торгового майданчика Openmarket, який спеціалізується на продажах конфіскованого арештованого та майна.

"Повітряне судно Boing D737/524/, серійний номер 28922, реєстраційний номер VP-BYO, перший політ - 06.06.1998 р. Остання дата експлуатації - жовтень 2015 року. Технічний стан невідомий. Необхідність проведення планових ремонтів - невідомо", - зазначено в оголошенні.

Фото: арештований російський Boeing (setam.net.ua)

Наразі триває реєстрація учасників для проведення аукціону, початок торгів запланований на 4 червня 2018 року. Стартова ціна літака зазначена як 35 млн 993 тис. гривень. Гарантійний внесок для участі в аукціоні - 1 млн 799 тис 66 гривень. Крок аукціону - 359 тис. 933 гривні.

У повідомленні щодо торгів зазначається, що наразі повітряне судно перебуває в аеропорту "Жуляни".

Нагадаємо, менеджерам авіакомпаній РФ загрожує до 5 років позбавлення волі за порушення правил польотів у Крим. Станом на квітень 2018 року було встановлено понад 100 тисяч фактів порушення порядку використання повітряного простору України над тимчасово окупованою територією України - АР Крим.