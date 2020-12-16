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Україна денонсувала три угоди з СНД у сфері атомної енергії

Київ, Середа 16 грудня 2020 14:42
Україна денонсувала три угоди з СНД у сфері атомної енергії
Фото: засідання уряду (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

Угоди в рамках СНД втратили практичне значення

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою, денонсуються наступні договори:

  • Гірнича хартія держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчинена 27 березня 1997 р. у м. Москві.
  • Угода про координацію міждержавних відносин держав - учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях, вчинена 31 травня 2013 р. у м. Мінську.
  • Угода про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав, вчинена 14 лютого 1992 р. у м. Мінську.
  • Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії, вчинена 26 червня 1992 р. у м. Мінську.
  • Протокол про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року, вчинений 31 травня 2013 р. у м. Мінську.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері.

Нагадаємо, у жовтні Україна вийшла з угоди в рамках Співдружності незалежних держав про співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через польоти Росії до окупованого Криму

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