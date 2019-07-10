Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД

Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Проектом передбачається вийти з угоди, яка була підписана 16 квітня 2004 року у м. Чолпон-Ата (Киргизька республіка).

Постановою доручається Міністерству закордонних справ повідомити в установленому порядку виконавчому комітету СНД про вихід із зазначеної угоди.

Вказана угода регулює порядок застосування сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-підписантів з метою спрощення процедури перетину кордонів між сторонами і, зокрема, уникнення багаторазового зважування транспортних засобів на території сторін.

У пояснювальній записці підкреслюється, що зараз на території України міжнародний сертифікат зважування під час проходження габаритно-вагового контролю не застосовується.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет міністрів припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд наприкінці квітня припинив дію ще двох угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Зазначимо також, Кабінет міністрів у квітні припинив дію військової угоди у рамках СНД.