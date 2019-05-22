Україна вийшла ще з трьох договорів в рамках СНД

Фото: СНД (www.kmu.gov.ua)

Угоди стосуються податків та порушень у цій сфері

Кабінет міністрів на засіданні 22 травня припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Текст проекту постанови є у розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні без обговорення були ухвалені декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Рішення ухвалені", - сказав прем'єр.

Згідно з постановою, Україна виходить з наступних договорів:

Протокол про уніфікації підходу та укладення угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна, вчинений 15 травня 1992 року м. Ташкенті;

Угода між державами - учасницями Співдружності незалежних держав про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері, вчинена 4 червня 1999 року у м. Мінську;

Угода про співробітництво держав - учасниць Співдружності незалежних держав у боротьбі з податковими злочинами, вчинена 3 червня 2005 року у м. Тбілісі.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів України припинив дію ще двох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 17 квітня припинив для України дію військової угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).