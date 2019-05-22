Україна вийшла ще з трьох договорів в рамках СНД

Угоди стосуються податків та порушень у цій сфері
Кабінет міністрів на засіданні 22 травня припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Текст проекту постанови є у розпорядженні РБК-Україна.
На засіданні без обговорення були ухвалені декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Рішення ухвалені", - сказав прем'єр.
Згідно з постановою, Україна виходить з наступних договорів:
Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів України припинив дію ще двох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 17 квітня припинив для України дію військової угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).