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Україна вийшла ще з трьох договорів в рамках СНД

Новини » Політика    22.05.2019 - 15:12
Україна вийшла ще з трьох договорів в рамках СНД
Фото: СНД (www.kmu.gov.ua)

Угоди стосуються податків та порушень у цій сфері

Кабінет міністрів на засіданні 22 травня припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Текст проекту постанови є у розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні без обговорення були ухвалені декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Рішення ухвалені", - сказав прем'єр.

Згідно з постановою, Україна виходить з наступних договорів:

  • Протокол про уніфікації підходу та укладення угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна, вчинений 15 травня 1992 року м. Ташкенті;
  • Угода між державами - учасницями Співдружності незалежних держав про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері, вчинена 4 червня 1999 року у м. Мінську;
  • Угода про співробітництво держав - учасниць Співдружності незалежних держав у боротьбі з податковими злочинами, вчинена 3 червня 2005 року у м. Тбілісі.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів України припинив дію ще двох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 17 квітня припинив для України дію військової угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

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