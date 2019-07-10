Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина
Кабинет министров на своем заседании одобрил выход из соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях стран-участниц Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.
Проектом предусматривается выйти из соглашения, которое было подписано 16 апреля 2004 в г. Чолпон-Ата (Кыргызская республика).
Постановлением поручается Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке исполнительному комитету СНГ о выходе из указанного соглашения.
Указанное соглашение регулирует порядок применения сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-подписантов с целью упрощения процедуры пересечения границ между сторонами и, в частности, во избежание многократного взвешивания транспортных средств на территории сторон.
В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас на территории Украины международный сертификат взвешивания во время прохождения габаритно-весового контроля не применяется.
Напомним, в конце мая Кабинет министров приостановил действие трех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.
Как писало РБК-Украина ранее, правительство в конце апреля приостановило действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).
Отметим также, Кабинет министров в апреле приостановил действие военного соглашения в рамках СНГ.