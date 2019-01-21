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"Суд" у Криму допитає свідків у "справі українських диверсантів" Дудки і Бессарабова

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 21:49
"Суд" у Криму допитає свідків у "справі українських диверсантів" Дудки і Бессарабова
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання має розпочатися о 10:00

У "Севастопольському міському суді" 22 січня запланований допит понятих у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Про це розповів адвокат Сергій Легостов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

"Засідання має розпочатися у відповідності з графіком - о 10:00. Запланований допит понятих", - сказав адвокат.

До цього окупаційний "Верховний суд" Криму на два місяці продовжив арешт фігурантів "справи українських диверсантів" Олексію Бессарабову і Володимиру Дудці.

Зазначимо, родичі засудженого у Криму по "справі українських диверсантів" Євгена Панова третій місяць не отримують інформації про його місцезнаходження. Правозахисники відзначають, що Панова на початку грудня 2018 року етапували в одну з колоній Омській області Росії, але досі не відомо, в який конкретно колонії його утримують.

Нагадаємо, засудженого по справі "українських диверсантів" Андрія Захтея помістили в карцер Сімферопольської колонії №1.

 

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