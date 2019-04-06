Країни G7 закликали РФ звільнити українських моряків

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У G7 вважають, що своїми діями Росія порушує норми міжнародного права

Глави Міністерств зовнішніх справ країн Великої сімки (G7) закликали Російську Федерацію (РФ) звільнити українських моряків, які були взяті у полон під час атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкове комюніке зустрічі глав МЗС країн G7 у Франції.

Як повідомляється, країни G7 стурбовані діями РФ проти України в Керченській протоці та вважають подібні дії порушенням норм міжнародного права.

"Росія своїми діями порушує норми міжнародного права. Ми висловлюємо стурбованість з приводу дій Росії проти України у Керченській протоці та навколишніх водах, що небезпечно посилили напруження. Неможливо виправдати застосуванню Росією військової сили проти українських суден та моряків", - йдеться у заяві.

Також, глави зовнішньополітичних відомств країн G7 закликали Росію звільнити всіх військовополонених українських моряків.

"Ми закликаємо Росію звільнити заарештованих членів екіпажів та судна й утримуватися від перешкоджання законному проходженню кораблів через Керченську протоку", - наголосили глави МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Російській Федерації відбулися слідчі дії стосовно ще чотирьох військовополонених українських моряків. Слідчі дії були проведені стосовно Віктора Беспальченка, Сергія Попова, Андрія Шевченка та Андрія Драча.