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Україна виграла у Росії апеляцію до СОТ щодо постачання вагонів

Новини » Економіка     04.02.2020 - 18:34
Україна виграла у Росії апеляцію до СОТ щодо постачання вагонів
Ілюстративне фото (ictsd.org)

СОТ задовольнила майже всі вимоги України

Україна виграла у Росії апеляцію у Світовій організації торгівлі (СОТ) у справі про заборону експорту вагонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки - торгового представника Тарас Качка Facebook.

За його словами, Апеляційний орган СОТ відхилив всі вимоги Росії. Водночас апеляційні вимоги України за винятком однієї були задоволені.

"Це велика сатисфакція для нас", - додав Качка.

Україна виграла у Росії апеляцію до СОТ щодо постачання вагонів

Офіційне рішення Апеляційного органу СОТ вже є на сайті організації.

Нагадаємо, в липні 2018 року Російська Федерація виграла спір по справі про постачання вагонів в СОТ. Україна намагалася довести, що з 2013 року Росія обмежує постачання з України вагонів, рухомого складу, стрілочних переводів та інших комплектуючих. Також підкреслювалося, що дії Москви були необґрунтованими.

В результаті Світова організація торгівлі прийняла рішення на користь Росії, зокрема експерти визнали правомірною відмову РФ від сертифікації української продукції. У серпні того ж року Україна оскаржила рішення СОТ.

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