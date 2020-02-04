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Украина выиграла у России апелляцию в ВТО по поставкам вагонов

Новости » Экономика     04.02.2020 - 18:34
Украина выиграла у России апелляцию в ВТО по поставкам вагонов
Иллюстративное фото (ictsd.org)

ВТО удовлетворила почти все требования Украины

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики - торгового представителя Тарас Качка в Facebook.

По его словам, Апелляционный орган ВТО отклонил все требования России. В то же время апелляционные требования Украины за исключением одного были удовлетворены.

"Это большая сатисфакция для нас", - добавил Качка.

Украина выиграла у России апелляцию в ВТО по поставкам вагонов

Официальное решение Апелляционного органа ВТО уже доступно на сайте организации.

Напомним, в июле 2018 года Российская Федерация выиграла спор по делу о поставке вагонов в ВТО. Украина пыталась доказать, что с 2013 года Россия ограничивает поставки из Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. Также подчеркивалось, что действия Москвы были необоснованными.

В итоге Всемирная торговая организация приняла решение в пользу России, в частности эксперты признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. В августе того же года Украина обжаловала решение ВТО.

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