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Україна встановила безвізовий режим ще з однією країною Латинської Америки

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Україна, Середа 22 вересня 2021 14:29
Україна встановила безвізовий режим ще з однією країною Латинської Америки Фото: українці зможуть подорожувати до Перу без віз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування, підписану 15 липня 2021 року у м. Києві. Про безвіз країни домовилися ще три роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 22 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Угода набирає чинності на З0-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Згідно з угодою громадяни України та громадяни Республіки Перу можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території держави іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, Україна та Перу домовилися про безвізовий режим у 2018 році.

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Перу Безвізовий режим
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