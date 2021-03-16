Росія здійснила кібератаку на Україну у відповідь на санкції, - РНБО

У відповідь на санкції проти нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака (обидва від "Опозиційної платформи - За життя") Російська Федерація в лютому провела кібератаку на Україну. Але українській стороні вдалося вчасно попередити серйозні наслідки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі".

З середини лютого Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО фіксував масштабні атаки на українські сайти. Зокрема, були як звичайні DDoS-атаки з метою "покласти" їх потоком однотипних запитів, так і спроби занести віруси до програм документообігу.

Однак українській стороні вдалося вчасно виявити загрози і попередити серйозні наслідки. За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, атаки пов'язані з санкціями проти Віктора Медведчука та Тараса Козака, а також блокуванням телеканалів останнього.

"Початок низки атак відбувався ніби "по годинах", деякі з них виступали як операції прикриття, щоб відвернути команди реагування", - розповів він РБК-Україна.

За його словами, така тактика свідчить про координацію дій під час кібератак. І це є додатковим підтвердженням участі російських спецслужб.

Він також зазначив, що росіяни активно сканують український сегмент інтернету в пошуках вразливих місць. І після їх виявлення запускають шкідливі програми для втручання в роботу систем і мереж.