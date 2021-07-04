RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна незабаром отримає турецькі безпілотники Bayraktar, - Зеленський

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Їх передадуть українській морській авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.

Глава держави зазначив, що українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, американські ЗМІ писали, що Росія погрожувала Туреччині через продаж Україні безпілотників Bayraktar.

Крім того, в Україні розповіли, за яких умов турецькі безпілотники Bayraktar будуть застосовані на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаТурциябеспилотник