Україна незабаром отримає турецькі безпілотники Bayraktar, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Їх передадуть українській морській авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.
Глава держави зазначив, що українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.
"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, американські ЗМІ писали, що Росія погрожувала Туреччині через продаж Україні безпілотників Bayraktar.
Крім того, в Україні розповіли, за яких умов турецькі безпілотники Bayraktar будуть застосовані на Донбасі.