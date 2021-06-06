Ердоган скаржився Зеленському на погрози з боку Путіна, - WSJ
Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у квітня поскаржився українському президенту Володимиру Зеленському на погрози з боку Росії. Ердоган розповів, що Володимир Путін шантажує Туреччину через підтримку України.
Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Як розповіли співрозмовники газети, Путін пригрозив Ердогану продовжити заборону на перельоти в Туреччину, якщо Анкара не відмовиться від планів щодо продажу безпілотників Bayraktar в Україну.
Газета пише, що продаж Україні турецьких безпілотників став причиною заборони авіасполучення між Росією та Туреччино. Водночас офіційною причиною заборони перельотів, за версією Кремля, є погана ситуація з коронавірусом.
Додамо, за день до квітневого візиту Зеленського в Туреччину відбулася телефонна розмова між Путіним та Ердоганом. Тоді у прес-службі Кремля говорили, що президенти Туреччини та Росії обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі, а також ситуацію з судноплавством в Чорному морі.
Нагадаємо, Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною з 15 квітня по 1 червня. Однак наприкінці травня Москва вирішила ще на декілька тижнів продовжити заборону на перельоти між країнами.
До цього, глава російського МЗС Лавров розкритикував Туреччину за поставки безпілотників в Україну. Лавров заявив, що своїми діями Анкара "підживлює мілітаристські настрої Києва".
Як писало РБК-Україна, у турецькому МЗС закликали Росію не ображатися на продаж безпілотників Україні. У Туреччині нагадали, що Росія також продає свою зброю різним країнам.