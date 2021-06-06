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Ердоган скаржився Зеленському на погрози з боку Путіна, - WSJ

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США, Неділя 06 червня 2021 12:01
Ердоган скаржився Зеленському на погрози з боку Путіна, - WSJ Фото: Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський, президенти Туреччини та України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у квітня поскаржився українському президенту Володимиру Зеленському на погрози з боку Росії. Ердоган розповів, що Володимир Путін шантажує Туреччину через підтримку України.

Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Як розповіли співрозмовники газети, Путін пригрозив Ердогану продовжити заборону на перельоти в Туреччину, якщо Анкара не відмовиться від планів щодо продажу безпілотників Bayraktar в Україну.

Газета пише, що продаж Україні турецьких безпілотників став причиною заборони авіасполучення між Росією та Туреччино. Водночас офіційною причиною заборони перельотів, за версією Кремля, є погана ситуація з коронавірусом.

Додамо, за день до квітневого візиту Зеленського в Туреччину відбулася телефонна розмова між Путіним та Ердоганом. Тоді у прес-службі Кремля говорили, що президенти Туреччини та Росії обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі, а також ситуацію з судноплавством в Чорному морі.

Нагадаємо, Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною з 15 квітня по 1 червня. Однак наприкінці травня Москва вирішила ще на декілька тижнів продовжити заборону на перельоти між країнами.

До цього, глава російського МЗС Лавров розкритикував Туреччину за поставки безпілотників в Україну. Лавров заявив, що своїми діями Анкара "підживлює мілітаристські настрої Києва".

Як писало РБК-Україна, у турецькому МЗС закликали Росію не ображатися на продаж безпілотників Україні. У Туреччині нагадали, що Росія також продає свою зброю різним країнам.

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