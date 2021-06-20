Кулеба назвав умову застосування турецьких безпілотників на Донбасі

Україна готова застосувати турецькі безпілотники Bayraktar тільки в тому випадку, якщо Російська Федерація почне великомасштабну операцію проти України або перейде в атаку. Безпілотники застосовуватимуть для захисту української території.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба , передає видання "Анадолу".

"Росія подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України. Це стосується не тільки БПЛА, а й будь-якого іншого придбаного нами озброєння. Однак якщо Росія все ж почне великомасштабну операцію проти України або перейде в атаку, ми застосуємо БПЛА для захисту своєї території", - заявив він.

Він підкреслив, що турецькі безпілотники будуть використовуватися як стримуючий Росію фактор.

Нагадаємо, раніше Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною з 15 квітня по 1 червня. Однак в кінці травня Москва вирішила ще на кілька тижнів продовжити заборону на перельоти між країнами.

До цього глава МЗС Росії Сергій Лавров розкритикував Туреччину за постачання безпілотників в Україну. Лавров заявив, що своїми діями Анкара "підживлює мілітаристські настрої Києва".

В турецькому МЗС закликали Росію не ображатися на продаж безпілотників Україні. У Туреччині нагадали, що Росія також продає свою зброю різним країнам.