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Кулеба назвав умову застосування турецьких безпілотників на Донбасі

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Неділя 20 червня 2021 19:21
Кулеба назвав умову застосування турецьких безпілотників на Донбасі Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна готова застосувати турецькі безпілотники Bayraktar тільки в тому випадку, якщо Російська Федерація почне великомасштабну операцію проти України або перейде в атаку. Безпілотники застосовуватимуть для захисту української території.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає видання "Анадолу".

Він підкреслив, що турецькі безпілотники будуть використовуватися як стримуючий Росію фактор.

"Росія подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України. Це стосується не тільки БПЛА, а й будь-якого іншого придбаного нами озброєння. Однак якщо Росія все ж почне великомасштабну операцію проти України або перейде в атаку, ми застосуємо БПЛА для захисту своєї території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною з 15 квітня по 1 червня. Однак в кінці травня Москва вирішила ще на кілька тижнів продовжити заборону на перельоти між країнами.

До цього глава МЗС Росії Сергій Лавров розкритикував Туреччину за постачання безпілотників в Україну. Лавров заявив, що своїми діями Анкара "підживлює мілітаристські настрої Києва".

В турецькому МЗС закликали Росію не ображатися на продаж безпілотників Україні. У Туреччині нагадали, що Росія також продає свою зброю різним країнам.

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Російська Федерація беспилотник Дмитро Кулеба
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