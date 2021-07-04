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Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в Одессе.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", - сказал Зеленский.

Напомним, американские СМИ писали, что Россия угрожала Турции в связи с продажей Украине беспилотников Bayraktar.

Кроме того, в Украине рассказали, при каких условиях турецкие беспилотники Bayraktar будут применены на Донбассе.

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Владимир ЗеленскийУкраинаТурциябеспилотник