Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в Одессе.
Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.
"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", - сказал Зеленский.
Напомним, американские СМИ писали, что Россия угрожала Турции в связи с продажей Украине беспилотников Bayraktar.
Кроме того, в Украине рассказали, при каких условиях турецкие беспилотники Bayraktar будут применены на Донбассе.