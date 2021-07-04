Україна незабаром отримає турецькі безпілотники Bayraktar, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Їх передадуть українській морській авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.
Глава держави зазначив, що українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.
"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині", - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.
Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.Posted by Офіс Президента України on Saturday, July 3, 2021
Нагадаємо, американські ЗМІ писали, що Росія погрожувала Туреччині через продаж Україні безпілотників Bayraktar.
Крім того, в Україні розповіли, за яких умов турецькі безпілотники Bayraktar будуть застосовані на Донбасі.