ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar, - Зеленский

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 04 июля 2021 10:37
Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в Одессе.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", - сказал Зеленский.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Posted by Офіс Президента України on Saturday, July 3, 2021

Напомним, американские СМИ писали, что Россия угрожала Турции в связи с продажей Украине беспилотников Bayraktar.

Кроме того, в Украине рассказали, при каких условиях турецкие беспилотники Bayraktar будут применены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Турция беспилотник
NEWS
Военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze
Военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине