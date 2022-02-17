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Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб

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Донбас, Четвер 17 лютого 2022 22:49
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб Фото: бойовики готують евакуацію населення в ОРДО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Через можливе загострення ситуації проросійські бойовики готують евакуацію населення в окупованих районах Донецької області (ОРДО). Зокрема, планується вивозити людей з Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв'язку з можливим загостренням", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що будь-які збитки, які будуть завдані людям та інфраструктурі в ОРДО - це провокація. Про їхню підготовку українська сторона проінформує міжнародні організації.

"Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе країна-окупант Російська Федерація", – уточнили військові.

Нагадаємо, увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. Внаслідок влучення снаряда зруйновано житловий будинок. Вдень селище вже постраждало від артилерійського вогню - зруйновано дитячий садок.

Зазначимо, що з ранку 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.

У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.

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Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
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