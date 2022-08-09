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У Росії звинуватили Україну у зриві транзиту нафти до південної Європи: що відомо

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Європа, Вівторок 09 серпня 2022 15:22
У Росії звинуватили Україну у зриві транзиту нафти до південної Європи: що відомо Фото: у Росії звинуватили Україну у зриві транзиту нафти до південної Європи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Південна Європа залишилася без російської нафти з 4 серпня, оскільки платежі за транзит не надійшли на українські рахунки через санкції проти Росії. У збої постачань Москва відразу звинуватила Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, російська "Транснафта", заяву якої цитує видання, у вівторок, 9 серпня, заявила, що 22 липня сплатила українському трубопровідному оператору "Укртранснафті" серпневий транзит нафти, але 28 липня гроші були відправлені назад, оскільки платіж не пройшов.

"Газпромбанк", який провів платіж, заявив, що гроші було повернуто через обмеження ЄС, цитує видання повідомлення "Транснефти".

Росія, як додає Reuters, зазвичай постачає близько 250 тисяч барелів на добу через південну частину трубопроводу "Дружба" в Угорщину, Словаччину та Чехію.

Як повідомлялося, Україна після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

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