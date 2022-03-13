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Персонал ЧАЕС з початку війни не покидає робочих місць

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Неділя 13 березня 2022 02:54
Персонал ЧАЕС з початку війни не покидає робочих місць ЧАЕС (Фото: rbk.ua)
Автор: Константин Широкун

Ремонт електросистем ЧАЕС, пошкоджених під час російського штурму 9 березня, триває. Атомна електростанція тепер живиться від зовнішніх дизельних електрогенераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

Чорнобильська АЕС тимчасово живиться від дизельних електрогенераторів. Оператор української атомної електростанції "Енергоатом" повідомив МАГАТЕ, що 211 осіб персоналу та охоронців Чорнобиля досі не можуть змінитися, фактично проживаючи там з дня нападу Росії на Україну.

"Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово підкреслював нагальну необхідність забезпечити їх належний відпочинок, заявляючи, що це також є життєво важливим елементом для безпечної та надійної роботи ядерної енергетики", — йдеться в заяві МАГАТЕ.

Запорізька АЕС залишається під контролем Росії. Москва найближчими днями планує встановити над нею повний контроль. На ЧАЕС постійно присутні близько 400 російських солдатів. У МАГАТЕ додали, що вісім з 15 реакторів України залишаються в регулярній експлуатації, в тому числі два на Запорізькій, три на Рівненській, один на Хмельницькій і два на Південноукраїнській АЕС.

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