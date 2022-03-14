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Окупанти знову пошкодили електролінію, що живить Чорнобильську АЕС

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Чорнобиль, Понеділок 14 березня 2022 12:53
Окупанти знову пошкодили електролінію, що живить Чорнобильську АЕС Фото: окупанти знову пошкодили лінію на ЧАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти знову пошкодили лінію електромереж, що живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. Живлення ЧАЕС було відновлено співробітниками "Укренерго" ввечері 13 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Вчора, 13 березня, ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК "Укренерго" вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чорнобильська АЕС є важливим об'єктом, який не може безпечно функціонувати без постійного живлення. Крім того, від живлення ЧАЕС залежить життєдіяльність міста Славутич.

В Міністерстві енергетики додали, що персонал ЧАЕС з початку війни не мав ротації. Співробітники станції виснажені психічно та фізично, тому не можуть якісно проводити обслуговування станції.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ закликав окупантів звільнити Чорнобильську АЕС та її співробітників для безпечної та надійної роботи ядерної енергетики.

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