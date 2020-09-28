Україна увійшла в ТОП-5 постачальників контрабандних сигарет в ЄС

Фото: продаж сигарет (РБК-Україна)

Україна знаходиться в ТОП-5 постачальників контрабандних і контрафактних сигарет в ЄС. У 2019-му році в Євросоюз з України поставили 2,4 мільярда сигарет, кожна 18-я сигарета - нелегальна.

Про це повідомляє НВ.

Як зазначає видання, з посиланням на дані сайту "Ні контрабанді", створеного компанією JTI у партнерстві з фіскальною та прикордонною службами, в останні роки зростає частка контрабанди з Білорусі. Зокрема, через Україну йде контрабандний товар тютюнової фабрики "Неман", а також транзитом через морський кордон України доставляють контрабанду з Китаю.

"Хоча Білорусь - найбільший "постачальник" такої продукції, велика частина йде далі в Європу, а в Україні продається приблизно п'ята частина білоруської контрабанди", - пише НВ.

Ще одне велике джерело нелегальних сигарет - підтримувані Росією самопроголошені території: Придністров'я, а також маріонеткові освіти в Донецькій і Луганській областях, як і сама РФ.

У Придністров'ї й ОРДЛО вже налагоджено власне виробництво тютюнової продукції: як індустріальне, так і кустарне. У областях України, які межують з ними і Росією, прикордонна служба виявляла цілі склади з "тіньовими" сигаретами.

Також в цьому році спостерігається стрімке зростання контрафакту (підробки брендів). За даними профільної асоціації "Укртютюн", кожна п'ята нелегальна пачка - це контрафакт відомих брендів.

За сім місяців нинішнього року в Україні "зловили" 5,5 мільйона пачок контрабандних сигарет, повідомили в Держмитній службі. Представник відомства Сергій Демченко зазначає, що з них більше мільйона пачок повинні були відправитися далі - до Євросоюзу. Основний пункт призначення - Польща. Звідти нелегальні цигарки можуть подорожувати по всьому ЄС.

При занадто високій ціні на сигарети або при різкому підвищенні акцизів попит на відносно дешеву контрабандну продукцію теж починає рости. А зі зростанням попиту зростає і пропозиція - в результаті виходить замкнуте коло, яке розгойдує "тіньову" торгівлю.

Торік частка нелегальних сигарет в Україні перевищила 6%.

"Маховик контрабанди через зростання акцизів і недостатньо ефективну антиконтрабандну політику держави може розгойдуватися до такої міри, що на його зупинку знадобляться роки. Таким чином, при відсутності рішучої програми дій ризики будуть зростати - а з ними і втрати держбюджету»", - резюмує НВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "тіньовий" ринок тютюнових виробів щорічно збільшується і робить сильний вплив на українську економіку.